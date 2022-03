As tropas de Putin até podem esmagar a heroica resistência numa luta tão díspar entre David e o Golias imperialista, mas o czar de pacotilha já perdeu esta guerra aos olhos do mundo e é mais um ditador que merecia ter a cabeça a prémio na lista do Tribunal Penal Internacional.A grande vitória da Ucrânia é mostrar que é uma Nação que luta pela independência, mesmo que haja diferenças linguísticas, religiosas e culturais entre os seus habitantes.