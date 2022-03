Bomba económica

Asubida prevista para a próxima semana do preço dos combustíveis é um brutal ataque ao bolso das famílias e à tesouraria das empresas. O inacreditável aumento do gasóleo é um míssil disparado contra a rentabilidade de milhares de empresas que trabalham com margens apertadas e que terão muita dificuldade em acomodar este súbito agravamento.Vamos entrar num ciclo infernal de alta de preços que vai travar o crescimento económico. Antes da guerra na Ucrânia já estávamos sob o ataque da inflação provocado pelos problemas de abastecimento gerados na pandemia. Até há poucas semanas, até os banqueiros centrais falavam de fenómenos conjunturais. A guerra no Leste da Europa veio reforçar a pressão inflacionista, não só por causa dos bens energéticos, mas também da escassez de cereais, uma vez que Ucrânia e Rússia são dois celeiros fundamentais do mundo.A subida de juros será ainda mais forte do que seria antecipável há um mês e essa é a outra bomba que ameaça famílias e empresas nos próximos anos.O Governo tem de fazer alguma coisa para mitigar a subida dos combustíveis. E tem de ser mais ousado do que no programa Autovaucher . Porque mais de metade do preço pornográfico do gasóleo e da gasolina é culpa dos impostos