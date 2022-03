O Banco Central Europeu reviu esta semana em alta a meta de inflação para 5,1%. Se este for o valor registado em Portugal e pode ser até pior, porque a escalada pornográfica dos preços dos combustíveis arrisca desencadear uma bola de neve que eleve a pressão inflacionista para níveis estratosféricos, as famílias portuguesas vão pagar um pesado imposto escondido com a perda do poder de compra.