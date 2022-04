Com a inflação em Espanha a roçar os 10% e a média europeia nos 7,5%, é natural que a inflação portuguesa, que já está em 5,3%, suba ainda mais nos próximos meses. A espiral de aumento de preços continua e vai durar enquanto houver guerra na Europa. Além do gás e do petróleo, a nova onda inflacionista vai ter como epicentro os produtos alimentares.