Juros mais caros

A espiral inflacionista que já sentimos de forma acentuada quando vamos às compras no supermercado vai ter reflexos nas taxas de juro. As prestações do crédito à habitação já começam a subir, ainda de forma ligeira, mas nos próximos meses a pressão será muito maior. A subida dos preços está a provocar tensões para a subida das taxas de juro do BCE. E quando isso acontecer a subida da prestação mensal do crédito vai ser muito maior.A linha dura do Banco Central Europeu (BCE) defende o fim das compras de dívida no verão para abrir caminho a um aumento das taxas de juro no terceiro trimestre, devido à subida acentuada da inflação.A guerra na Ucrânia acelerou a subida de preços e colocou em cima da mesa a antecipação da subida das taxas de juro que já se previa acontecer no final deste ano, ou no início de 2023. Nos últimos anos, graças ao BCE, vivemos um período de taxas historicamente muito baixas. Essa conjuntura está a mudar e vai ser desafiante para empresas e famílias endividadas, mas também para as Finanças Públicas.Muitas famílias terão graves problemas com a subida dos juros, principalmente as que se endividaram até ao limite para comprar casas caras nos últimos anos. Mas toda a gente devia saber que no prazo longo de um crédito à habitação, a probabilidade de subida de juros é elevada.