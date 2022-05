A subida de juros é a resposta tradicional e clássica das autoridades monetárias para controlar a inflação. A Reserva Federal americana já iniciou o ciclo de subida de preço do dinheiro e na Europa já foi sinalizado o início desse ciclo para julho, sendo que a presidente do BCE já anunciou que as taxas de juro negativas acabam no final do terceiro trimestre.









