A esmagadora maioria dos portugueses ficou desiludida com o adeus ao Mundial de futebol da equipa nacional. Mas como brilhantemente disse o treinador Arrigo Sacchi, o futebol é apenas “a coisa mais importante entre as coisas menos importantes”.



A Seleção perdeu e não seremos campeões do Mundo, mas este País não é campeão mundial de nada relevante, além da cortiça, e ninguém se preocupa com isso.









