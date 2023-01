Na morte de Bento XVI importa lembrar e homenagear um dos grandes intelectuais do ocidente, que marcou o período que se seguiu à segunda guerra mundial. O papel do pensador e do filósofo Joseph Ratzinger está menosprezado na sociedade ocidental, talvez pelo facto de ter sido dominante na teologia.



Há 60 anos era Ratzinger o príncipe que iluminava o concílio Vaticano II, o intelectual persistente e sistemático que teve um papel fundamental nesse momento que mudou a milenar Igreja Católica.









