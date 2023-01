Milhares de famílias já sentiram na atualização da prestação mensal do crédito à habitação um brutal aumento. E é natural que na próxima renovação haja novo salto. É um duro golpe, porque as taxas Euribor, que estavam em terreno negativo até ao início do verão passado, já vão perto dos 3% no prazo de seis meses e no prazo de um ano até já passaram aquele patamar.









