Este País é uma República há 112 anos, mas o verdadeiro poder pertence a uma casta reduzida. Um privilégio à sombra do Estado. Basta olhar para a TAP.



A anterior diretora jurídica é a mulher do atual ministro das Finanças e saiu para evitar incompatibilidade. Foi substituída pela companheira de João Tiago Silveira, antigo governante socialista que chegou a ser porta-voz do PS.









Ver comentários