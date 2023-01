Nó górdio na maratona

António Costa vestiu a farda de secretário-geral do PS e foi a Viseu antecipar a celebração do aniversário da conquista da maioria absoluta. E lembrou aos militantes presentes que governar uma legislatura é uma "longa maratona".O último mês foi particularmente penoso para o Governo, e se houver muitos mais períodos assim a maratona não chega a 2026. António Costa tem toda a legitimidade para governar e emendar erros. Mas também parece haver falta de fulgor para mudar as coisas. O primeiro-ministro teve sucesso na geringonça baseado num simples programa: reverter os cortes da ‘troika’. Devolveu rendimentos e voltou a reduzir o horário de trabalho na Função Pública.Agora, o País exige mais e até os funcionários públicos beneficiados na geringonça olham para o ordenado e notam que a inflação voltou a reduzir o frugal poder de compra.Além disso, a subida brutal dos juros, que este ano vão ficar três vezes mais altos do que há apenas um ano, agravou a despesa de milhares de famílias. Esta pressão sobe a tensão social, como se vê no protesto dos professores. Costa enfrenta um novo nó górdio. Perante tantas reivindicações e pressão, o Estado não tem meios para acudir a todas as exigências. Já não dá para empurrar com a barriga nem deitar simplesmente dinheiro nos problemas.