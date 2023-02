Fernando Medina cometeu o pecado de escolher para sua secretária de Estado Alexandra Reis sem avaliar de forma adequada o episódio da saída da gestora da TAP. Mas a responsabilidade do ministro das Finanças nesta triste história acaba aqui.



O conflito com a gestora francesa que levou à saída com indemnização de Alexandra foi de responsabilidade política de Pedro Nuno Santos, que nem deu cavaco ao antecessor de Medina nas Finanças.









Ver comentários