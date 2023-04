Ministros irresponsáveis

A indemnização milionária que os contribuintes poderão ser chamados a pagar após processo judicial aos gestores demitidos da TAP, na sequência do escândalo do caso de Alexandra Reis, deveria ser paga pessoalmente pelos ministros Galamba e Medina. Talvez isso se tornasse um precedente e evitasse que no futuro os governantes continuassem a brincar com o nosso dinheiro.O despedimento de Christine Ourmières-Widener, a presidente executiva, e de Manuel Beja, o presidente não executivo, foi uma tentativa do Governo em acabar com o impacto do escândalo revelado em dezembro passado pelo Correio da Manhã. Foram verdadeiramente os bodes expiatórios sacrificados numa tentativa para abafar uma novela tão corrosiva para o Governo.Os gestores têm culpa no processo da indemnização a Alexandra Reis e a antiga CEO até foi a instigadora da saída da administradora que meses depois seria convidada por Medina para o Governo. Mas o responsável máximo, que deu aval, foi o ministro Pedro Nuno Santos.O Governo geriu mal a saída de Alexandra Reis da TAP e agora os ministros Medina e Galamba deitam mais lenha na fogueira. Os seus atos, sem segurança jurídica, custam caro aos contribuintes e envergonham o Estado de direito.