O crescimento do PIB em 2022 foi fantástico, o melhor ritmo em 30 anos, mas deve-se apenas à recuperação pós-pandemia e à explosão turística. Difícil é manter o ritmo. Já se nota desaceleração este ano e prevê-se travagem em 2024. O crescimento do PIB e a inflação que engordou as receitas fiscais permitem a Fernando Medina registos históricos, com saldo excedentário e uma grande redução da dívida pública em percentagem do PIB.









Ver comentários