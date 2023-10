Tudo aponta para que o salário mínimo no próximo ano suba para os 820 euros. Uma subida justa, que mesmo assim obriga a uma incrível ginástica orçamental dos trabalhadores que têm este valor como referência do ordenado. O problema é que grande parte do tecido económico do País não tem margem para subir os outros níveis salariais com a mesma dimensão, o que significa que haverá cada vez mais trabalhadores a ter como bitola do vencimento um valor próximo do ordenado mínimo.









