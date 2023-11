O peso da subida de juros é esmagador no orçamento de mais de 1 milhão de famílias com crédito à habitação. Numa prestação média, a maior parte do valor pago vai para o custo do dinheiro, quando há um ano, com prestação mais barata, 75% do pagamento era para amortizar dívida. As famílias foram as entidades mais penalizadas com o brutal aumento da taxa de juro decidido pelo BCE para travar a escalada da inflação.









