O salário mínimo português, que em 2024 será de 820 euros, é muito baixo a nível europeu. Há ainda a agravante do nível do ordenado mínimo atingir muita população ativa. Por isso é natural que seja um tema de campanha eleitoral. Já foi assunto das eleições internas do PS e Luís Montenegro, do PSD, também garantiu uma substancial subida nos próximos quatro anos, que o coloca ao nível do salário médio atual.









