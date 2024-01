Desde ontem que os bens essenciais que estavam protegidos pelo IVA zero ficaram mais caros. Mas mesmo com a isenção do IVA, alguns produtos já custavam mais. Além do caso pornográfico do azeite, que se tornou um produto de luxo, também bens básicos, como o pão, já custavam mais dinheiro e provavelmente nunca voltarão a ficar mais baratos.









