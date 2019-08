A corrida ao novo ouro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Jaz sob o solo de grande parte do interior a norte do Tejo, região cada vez mais despovoada e abandonada por todos os poderes e que só costuma ser notícia quando é palco trágico das labaredas, um minério que é o verdadeiro ouro do séc. XXI, o lítio.A corrida por este material escasso e fundamental para baterias dos telemóveis e carros elétricos já começou. Portugal tem provavelmente as maiores reservas ... < br />