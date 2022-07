Os anos de juros baixos por causa da política do BCE que fez tudo para salvar o euro, levaram a que a questão da dívida pública deixasse de ser um assunto dominante do debate político. No entanto, o monstro continuou a crescer. A ligeira descida em percentagem do PIB não impediu o aumento nominal que agora já ultrapassa os 280 mil milhões de euros, o que corresponde a cerca de 28 mil euros por cada cidadão residente.









