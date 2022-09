N um país em que mais de 1,5 milhões de famílias têm uma hipoteca de crédito à habitação, a subida abrupta dos juros é um sério problema. Mesmo a classe média que conseguia chegar ao fim do mês com o seu rendimento tem agora com a inflação e o aumento dos juros um sobressalto. Uma subida média de 100 euros na prestação mensal já faz mossa, mas para os créditos mais recentes, de valores mais altos, o acréscimo da prestação será de valores muito superiores.









