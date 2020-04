Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nesta crise inédita de hibernação económica à escala global provocada pelo coronavírus, a União Europeia não tem dado as respostas adequadas. Permanecem as divisões sobre a emissão de dívida conjunta, os míticos eurobonds, ou coronabonds. Mas há outras maneiras de resolver o problema. É preciso imaginação.Como lembrou Vítor Constâncio, ex-vice-presidente do Banco ...