A semântica dos impostos

As automobilistas que na sexta-feira passada antecipavam um alívio na fatura dos combustíveis, comprovaram ontem a dura realidade: foram vítimas de uma nova subida de impostos e por isso, na maior parte das estações de serviço, até têm de pagar mais pelos combustíveis.Depois de várias semanas em que o gasóleo e a gasolina baixavam para níveis próximos ao preço de antes da guerra da Ucrânia, o governo resolveu voltar a agravar os impostos.Na semântica oficial é "uma redução do desconto do ISP", que é mais gravosa no gasóleo, o combustível mais importante da economia real.Mas na realidade, o governo que este ano vai ter um encaixe recorde de impostos, lucrando com a inflação, poderia manter a redução da carga fiscal nos combustíveis, particularmente no gasóleo, por causa do efeito em cadeia que tem nos custos de quase todas as atividades económicas.Num tempo em que as famílias enfrentam uma espiral inflacionista, o governo aproveita para encaixar mais um punhado de milhões de euros com um agravamento de impostos, contado na narrativa oficial como uma inócua "redução do desconto".