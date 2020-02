Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os dados revelados esta semana pela Deco são assustadores: com a economia a crescer e com as taxas de juro em mínimos históricos, mais de 29 mil pessoas pediram ajuda à associação de consumidores por causa do excesso de dívidas. O desemprego deixou de ser a principal razão para as dificuldades de incumprimento e passou a ser a deterioração das condições laborais. Com baixos salários, as famílias recorrem ... < br />