Os bancos portugueses estão a ser mais rápidos a subir as taxas de juro dos créditos do que a remunerações dos depósitos, que continuam em valores irrisórios. Por isso não admira a grande corrida aos certificados de aforro, que garantem no primeiro ano 3,5% brutos e 4% a partir do segundo ano, pelo menos enquanto a Euribor a 3 meses estiver acima de 2,5% e isso deverá ser por um tempo considerável, mesmo que a partir de dezembro haja alívio nos juros depois do pico que deverá ser registado este verão.









