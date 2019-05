Alheados da Europa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para um país que conquistou o direito ao sufrágio universal há 45 anos e só o exerceu esse direito pela primeira vez no dia 25 de abril de 1975, na eleição para a Assembleia Constituinte, o nível de abstenção registado ontem é preocupante.Os cidadãos olham com desinteresse para as eleições europeias, pensam que o lugar de eurodeputado é apenas um prémio bem remunerado para os 21 eleitos.... < br />