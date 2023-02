Este ano está a ser particularmente desafiante por causa do efeito conjugado da inflação e da subida dos juros.



A erosão do poder de compra é notória e no caso dos bens alimentares o agravamento é superior a 20% face à véspera da invasão russa da Ucrânia. Se a subida de preços já era trágica e significa uma nova degradação dos salários, a variação dos juros está a ser um tsunami para as famílias com crédito à habitação, que ficam assustadas sempre que sofrem a atualização da prestação mensal.









