Apagão inadmissível

É necessário mais investimento.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

Os apagões de energia elétrica em Oeiras e Cascais e no lisboeta Bairro Alto revelam um grave problema estrutural: a falta de investimento na rede elétrica. Quando a gestão das empresas só se se preocupa com o lucro imediato e com a distribuição de generosos dividendos aos investidores, tendem a esquecer o investimento sustentável a longo prazo.



Acontece que nos últimos dias, por força das temperaturas extremas, o consumo de energia bateu recordes. Há mais casas com ar condicionado e as que não têm recorrem a ventoinhas que gastam muita energia. O apagão prova que a rede não é capaz de acudir aos períodos de pico. É necessário mais investimento.