Hoje é apresentada a proposta do Orçamento do Estado e uma das ideias fortes da narrativa oficial será, certamente, o alívio fiscal no IRS. Mas basta uma operação de simples aritmética para não acreditar na baixa de impostos. O diabo está sempre nos detalhes e mesmo que nas atualizações das taxas haja algum alívio é preciso fazer contas às deduções e saber se os escalões são, ou não, atualizados conforme a taxa de inflação.









