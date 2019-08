Artilharia contra crise

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tudo indica que o Banco Central Europeu (BCE) se prepara para lançar, na reunião do dia 12 de setembro, uma forte carga de artilharia na guerra contra a estagnação económica da Europa.Juros ainda mais baixos fazem parte do plano de abertura de torneira do dinheiro. Eventualmente, haverá uma política de compra de ativos europeus. O objetivo é injetar dinheiro contra a crise.< br />