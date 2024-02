No debate com Luís Montenegro, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, contou o caso da avó alvo da pressão do senhorio em Lisboa. A declaração gerou polémica e foi tópico destacado nas redes sociais.



A lei protege os inquilinos com mais de 65 anos e contratos antigos, mas na realidade há muitos proprietários sem escrúpulos que usam todos os estratagemas para se tentarem livrar de uma renda baixa ou para ter a casa disponível para venda a um preço recorde.









