Atentado na Justiça

Uma investigação judicial no âmbito do processo Lex descobriu nos telemóveis do juiz Rui Rangel mensagens para o ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz da Neves, que indiciam a viciação do sorteio de um processo em que Rui Rangel era parte interessada, uma vez que tinha perdido em primeira instância um processo sobre uma notícia verdadeira e provada, publicada no Correio da Manhã.É...