Ausente presente

No debate parlamentar da passada quarta-feira, em que o governo prestava contas à Assembleia da República, o tema forte era a economia. Mas na bancada do Executivo faltava o ministro das Finanças , Mário Centeno, substituído pelo secretário de Estado Adjunto.Há imagens que valem mais do que mil palavras e essa ausência, bem presente no hemiciclo, diz muito sobre o futuro político do Cristiano Ronaldo das Finanças no ...