P revisivelmente, a segunda volta das Presidenciais francesas vai ser mais importante para a Europa do que qualquer das duras batalhas na Ucrânia. Tudo indica que nesse embate decisivo o atual Presidente Macron enfrente Marine Le Pen. E ao contrário do que se poderia pensar antes desta campanha eleitoral, o sufrágio gaulês não vai ser um passeio triunfal para o tecnocrata que está agora no Eliseu.









