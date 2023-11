No dia em que António Costa apresentou a demissão, o Presidente da República foi num passeio a um beco sem saída, com jornalistas, e deu uma explicação, com factos adulterados, sobre o monumento que lembra o processo dos Távoras. Naquele sítio havia o Palácio do Duque de Aveiro, um dos inimigos do Marquês de Pombal, que foi torturado e supliciado, como quase toda a família, por alegadamente ter mandado matar o rei.









Ver comentários