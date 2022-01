A história do bilhete da TAP para S. Francisco foi um momento alto de Rui Rio no debate com António Costa. A estratégia comercial da empresa não é diferente das outras companhias e no limite até pode ser um ato de gestão compreensível fazer saldos em Espanha. No entanto, Rio marcou pontos porque a compra da posição dos privados na transportadora foi um ato de gestão ruinoso do Governo de António Costa.