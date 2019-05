Caos nos registos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os portugueses que precisam de um novo cartão de cidadão ou do passaporte sofrem tratos de polé. De manhã, uma hora antes da abertura de portas, na maior loja do cidadão de Lisboa, nas Laranjeiras, a fila de utentes dá a volta ao quarteirão.Nos outros serviços da loja do cidadão o cenário não será muito diferente. Assim como nas pequenas conservatórias dos concelhos limítrofes. Os primeiros ... < br />