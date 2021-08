A subida do preço médio da avaliação bancária e o aumento da receita arrecadada com o imposto que substituiu a sisa mostram um aquecimento do mercado imobiliário.É incrível que a crise provocada pela pandemia, que foi uma das maiores recessões da nossa história, não tenha feito mossa no mercado da venda de casas e os preços continuassem a subir ignorando a hecatombe.