Comissões da banca

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A maioria dos bancos anuncia novos aumentos nas comissões cobradas aos clientes. Como perderam margem no negócio tradicional de captar depósitos para conceder empréstimos, encontram na cobrança dos serviços a alternativa de receita. Por isso, os consumidores têm sido sujeitos a brutais agravamentos dos custos com as contas bancárias nos últimos anos.O cliente pode sempre escolher e procurar um banco com melhor serviç...