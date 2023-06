Qualquer contribuinte português com rendimento mensal ligeiramente superior ao salário mínimo nota, quando faz o acerto de contas anual do IRS, o brutal peso que este imposto tem no seu bolso. E se por acaso estiver no grupo dos salários acima da média, como por exemplo três mil euros brutos, valor modesto em termos europeus, já tem a sensação de ser vitima de um esbulho.