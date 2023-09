António Costa pediu ajuda a Bruxelas para resolver a crise da habitação. Se estivesse no cargo há apenas alguns meses tratava-se da constatação de uma prioridade e de um dos problemas que mais atingem as famílias, particularmente os mais jovens das áreas metropolitanas e do Algarve. Mas acontece que Costa lidera o Governo desde 2015 e, até agora, sempre empurrou o problema com a barriga.









