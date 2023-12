A super-cunha de Belém que abriu portas a uma despesa de cerca de 4 milhões de euros, com remédio e cadeiras especiais num tratamento vip e invulgar do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um escândalo que ofende os cidadãos contribuintes e as centenas de milhares de pacientes que aguardam meses por uma consulta ou operação do SNS.









