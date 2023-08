O falhanço da missão lunar da Rússia é mais do que um sinal da decadência russa. O Kremlin já não é a sede de um grande império como era a União Soviética. A recente humilhação na Lua contrasta com as grandes conquistas espaciais soviéticas, do ‘Sputnik’ em 1957 a Iuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço, em 1961.









