Défice externo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há um padrão antigo que persiste e que revela uma grande fragilidade da economia portuguesa. Sempre que as condições económicas melhoram e as famílias têm mais poder de compra, disparam as importações.No ano passado, o fosso entre os produtos ‘made in Portugal’ vendidos em mercados estrangeiros e a importação de bens alargou-se e o défice aumentou em mais de 2,8 mil milhões de euros,... < br />