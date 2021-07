Derrota no PIB

O País parece indiferente ao facto de as previsões económicas para este ano indiciarem uma recuperação mais lenta em Portugal face à velocidade da retoma europeia. Esta semana a Comissão Europeia divulgou previsões que apontam para um crescimento médio do PIB de 4,5% para a Zona Euro, enquanto Portugal apenas avançará 3,9%. Parecem décimas, mas a diferença de ritmo significa um empobrecimento relativo do País.Esta derrota é muito mais pesada do que o desaire no campeonato europeu de futebol e tem consequências bem mais graves, mas ao contrário do choque provocado perante a eliminação num torneio desportivo os responsáveis deste País continuam cantando e rindo.