A inflação contribuiu decisivamente para o brilharete das contas públicas em 2022. Um défice de 0,4%, significa uma folga de 3,5 mil milhões de euros. Por cada euro de aumento dos produtos, o Estado ganha uma percentagem, conforme a tabela do IVA. No final de contas, foi mesmo o Fisco quem mais arrecadou com a espiral de preços que tirou poder de compra às famílias.









