Enquanto as famílias que têm crédito à habitação já notam a subida dos juros na atualização da prestação mensal, os depositantes que confiaram o dinheiro ao banco não notam mexidas no rendimento da sua poupança. Os bancos continuam a pagar zero ou perto disso aos aforradores, enquanto a euribor a 12 meses já passou os 2,5% .









