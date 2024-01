Estão previstas para hoje várias manifestações a favor do direito à habitação, um direito básico vedado à maior parte dos jovens. A brutal subida dos juros nos últimos dois anos agravou o problema, mas não é o preço do dinheiro o maior obstáculo. Há 30 anos as taxas eram muito superiores a 10% e os jovens com emprego podiam comprar casa, porque as habitações eram bem mais baratas.









