As afirmações de Lula sobre a guerra na Ucrânia causaram muita polémica em Portugal. Mas o Presidente brasileiro tem razão num ponto essencial: é preciso paz!



Ninguém tem dúvidas sobre a culpa da Rússia no conflito e sobre o erro trágico de invadir o território do país vizinho. Mas se uma vitória militar das tropas de Putin seria um resultado desastroso para a Europa, uma derrota clara do Kremlin poderia ser uma desgraça ainda maior, porque a Rússia ainda é uma superpotência com bombas nucleares.









