Começou a época de apresentação dos resultados da banca, e como se vê pelos primeiros bancos a apresentar as contas, os lucros são fabulosos.



As instituições de crédito foram as grandes beneficiadas com o aumento dos juros. As margens, ou seja, a diferença entre o custo do dinheiro e as taxas dos empréstimos, dispararam, até porque foram mais céleres a aumentar o preço dos créditos do que as remunerações dos depósitos.









